La Gazzetta dello Sport: “Fuori i gol”

"Il Toro è in rosso, tira poco in porta e segna solo Zapata. Juric: "non ci dormo" - scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che continua - Da 15 anni i granata non realizzavano così poco: 31 centri con 109 conclusioni a rete in 33 gare. L'attacco ha qualità: può ancora crescere. Pochi rifornimenti perle punte: finora Sanabria in gol 5 volte, Vlasic 3. Servono soluzioni."