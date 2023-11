La Gazzetta dello Sport: “Furia Toro: i granata convincono ma è solo pari a Monza”

La Gazzetta dello Sport questa mattina riporta i commenti e le analisi del giorno dopo in merito al pareggio per 1-1 del Torino contro il Monza. In Brianza i granata devono accontentarsi di un pari che sta un po' stretto per la maggiore mole di gioco costruita e le migliori occasioni da gol avute. Juric e i suoi giocatori possono anche recriminare per un mancato rigore negli ultimi minuti per un contatto tra Gagliardini e Lazaro non giudicato da penalty secondo l'arbitro Doveri. Il direttore di gara della sfida viene criticato dalla rosea e si prende un 4,5 come voto per la sua prestazione. Su questo voto influisce anche l'annullamento del gol segnato da Rodriguez nel corso del primo tempo che non è stato convalidato per un presunto fallo in attacco sul quale però rimangono molto dubbi e la rete sembrava regolare.