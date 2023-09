La Gazzetta dello Sport: “Gigante Sazonov, pronto a difendere il Toro”

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport quest'oggi viene dedicato ampio spazio a Saba Sazonov. Il nuovo difensore del Torino è stato uno degli ultimi arrivi nel corso del mercato estivo e ha trovato il suo esordio in Serie A nel corso dell'ultimo turno quando è subentrato all'infortunato Buongiorno. Il centrale georgiano si è contraddistinto con una buon prova in marcatura su Immobile nella sua prima mercoledì sera contro la Lazio e adesso sarà chiamato all'esame Verona. Sazonov, infatti, complice l'indisponibilità di Buongiorno sarà schierato dal primo minuto anche lunedì sera contro la formazione veronese. Anche per il derby che si disputerà tra sette giorni in casa della Juventus, Juric dovrà fare a meno del prodotto del settore giovanile granata. Sazonov avrà quindi le sue occasioni per dimostrare il suo valore dopo che a Roma si sono già intraviste le sue prime doti nel possesso del pallone oltre ad una forte personalità e la fiducia che ha subito destato nei compagni.