La Gazzetta dello Sport: “Gineitis e Vieira. Juric medita la scossa in mezzo”

"Toro, forze fresche a centrocampo - scrive La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, parlando di uno dei nodi principali in vista della gara con la Cremonese, ovvero il centrocampo - Per un Ilic che queste forze le sta recuperando attraverso un lavoro specifico (proseguito anche ieri, nel giorno di riposo straordinario concesso alla truppa), ecco che si propongono belli pimpanti Gvidas Gineitis e Ronaldo Vieira". Juric valuta diverse opzioni. La prima è in continuità con la gara di San Siro e prevede la conferma di Adopo affiancato a Gineitis. Ma non è l'unica possibilità: "Essendo la situazione del reparto ancora fluida, l’allenatore può inventarsi altre combinazioni che chiamano in causa l’esperto Linetty e il neo acquisto invernale, ovvero Ronaldo Vieira. Se l’assenza forzata in contemporanea della coppia dei sogni Ricci-Ilic è indubbiamente uno svantaggio, la nota positiva per l’allenatore granata è poter ruotare i quattro centrocampisti che attualmente sono in buone condizioni".