La Gazzetta dello Sport: “Gioiello Gineitis”

Nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport troviamo una pagina dedicata al Torino e in particolare a Gvidas Gineitis: "Che scalata il mediano baby. Così si è preso il cuore del Toro. Il 19enne lituano brilla per palloni recuperati e innesca le azioni d'attacco: per i granata è sempre più centrale. Tra i nati dopo il 2004 in poi è il giocatore che vanta in A più recuperi: 6,26 a partita. Inoltre è il centrocampista del Toro che, in media per 90 minuti, ha tentato più tiri (1,5) ed effettuato più contrasti (1,9)."