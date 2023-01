La Gazzetta dello Sport: “Gol splendidi e pesanti per Aleksej l’artista”

Il Torino sorride per l'ottimo stato di forma e per la bellissima rete di Aleksey Miranchuk, di cui si parla nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "«Qui al Toro mi sento sempre più a mio agio. Ho stabilito in fretta un bel rapporto con l’ambiente, Torino è una bella città, i tifosi sono molto appassionati. E sul piano tecnico non ho incontrato grossi problemi di ambientamento perché Juric è un allenatore che parla in modo chiaro e quindi quando vado in campo so perfettamente cosa devo fare, cosa si aspetta da me». Così ha parlato Alexej Miranchuk in tv (Dazn) pochi minuti prima di affrontare il Verona. Parole premonitrici? Si possono anche leggere in questa chiave, certo, dopo aver visto e rivisto il bellissimo (e decisivo) gol realizzato a metà ripresa. [...] Siamo alla terza segnatura dell’ex atalantino con la maglia del Toro (su dieci presenze), e viene subito da aggiungere che nessuno di questi gol è stato banale. Anzi mettendoli in fila si potrebbe aprire una Galleria Miranchuk, dipinti d’autore che esaltano la bellezza di questo gioco".