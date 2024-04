La Gazzetta dello Sport: “Toro, grinta da Europa”

Otto partite per un gran finale, alla ricerca della qualificazione per l'Europa. La distanza in classifica non è proibitiva. "Soprattutto è davanti al naso in classifica, ma prima ci saranno da vivere le prossime otto partite. Si riparte domani da Empoli, tappa piena di insidie, nella casa dell’ex Davide Nicola. E su una cosa (una delle tante) confluiscono le riflessioni di Masina e di Tameze per i quali è stato amore a prima vista con Torino e tutto ilmondo granata: «Guai a pensare già al derby della prossima settimana, dobbiamo restare focalizzati con una grande carica sulla prossima partita. Testa dunque solamente alla partita che giocheremo in casa dell’Empoli»".