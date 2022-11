La Gazzetta dello Sport: “I super ventenni del muro granata”

"Dovevano essere il futuro, si sono presi il presente. È la difesa dei ventenni del Toro - si legge su La Gazzetta dello Sport - : Alessandro Buongiorno, ventitré anni, ne è il ministro per militanza granata e per lo spessore dell’esplosione delle prestazioni. Perr Schuurs ne è il colonnello dal grande futuro, David Zima il gladiatore sempre pronto alla battaglia. Il nuovo muro granata non ha perso tempo, si è rapidamente preso la scena. Nelle sfide casalinghe, il Torino è quasi imperforabile: davanti al proprio pubblico vanta la seconda miglior difesa del campionato, con appena 4 gol subiti, come l'Inter. E uno in più della Juventus. Anche lontano dallo stadio Olimpico Grande Torino l’affidabilità è stata su un buon livello (13 gol subiti in 8 gare), ma rispetto ai numeri da trasferta il Toro paga soprattutto i 3 gol incassati a Napoli, in uno stadio contro una super squadra dove quest’anno un po’ tutti hanno dovuto metabolizzare goleade".