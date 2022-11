La Gazzetta dello Sport: “Il piano delle amichevoli del Toro, ecco le avversarie”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta il programma del Torino durante questa lunghissima sosta per i Mondiali. Il club granata ha organizzato un ritiro in Spagna dal 7 al 18 dicembre. Qui in terra iberica i ragazzi di Juric saranno impegnati in due amichevoli che dovrebbero essere contro Lilla e Real Valladolid, anche se manca ancora l'ufficialità. Il 23 dicembre è poi in programma una partita che si disputerà a Torino per festeggiare il Natale assieme ai tifosi granata che potranno così assistere dai vicino al match dei propri beniamini. Infine, per arrivare nelle migliori condizioni alla ripresa del campionato il 4 gennaio, il Torino sta concordando un'amichevole con il Monza di Berlusconi e Galliani. Questa gara dovrebbe essere giocata il 28 dicembre in terra brianzola.