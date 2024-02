La Gazzetta dello Sport: “Il piano di Juric per il blitz”

Le pagine in edicola sui principali quotidiani sportivi dedicate al Torino FC

con un Ivan Ilic alle spalle in versione incursore? Ipotesi sì, ma poi neppure tanto - si legge - . Perché sono due degli aspetti che paiono essere al centro dei pensieri di Ivan Juric mentre si avvicina il nuovo appuntamento di campionato. Il tecnico sta valutando tutto: qualche formula alternativa, la possibilità di inserire nuovi interpreti, senza escludere variazioni allo spartito classico del trequartista con le due punte.Al

Filadelfia sono cominciate le prove generali: l’allenatore granata studia le mosse, le possibili sorprese e mantiene in cantiere

eventuali novità per ripresentare domani sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia, casa del Sassuolo, un Toro in formato d’assalto. L’occasione è importante, il momento del campionato è delicato. E allora, sul diario di bordo granata c’è un obiettivo chiaro: allungare la striscia positiva di risultati e trovare l’assetto giusto per piazzare il blitz