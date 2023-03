La Gazzetta dello Sport: “Il raddoppio di Ricci”

Alla ripresa del campionato contro il Sassuolo il Torino potrà contare sull'ottimo stato di forma di Samuele Ricci, reduce dalla positiva esperienza da capitano dell'Italia Under 21, come riportato sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport: "Sfruttando anche lo slancio impresso dalla parentesi internazionale il centrocampo del Toro può contare alla ripresa del torneo contro il Sassuolo sull’eccellente stato di forma attraversato da Samuele Ricci, come testimoniato dalla prestazione offerta con la Under 21 e sul rientro a casa di Karol Linetty, escluso dai convocati della Polonia al Mondiale e adesso rilanciato titolare in entrambe le gare di qualificazione a Euro 2024: 76’ giocati a Praga contro la Repubblica Ceca e 78’ contro l’Albania. [...] Il più oliato dei tre pistoni del motore granata è apparso comunque Ricci, che con la fascia di capitano ha guidato la Under nel successo amichevole sull’Ucraina. Non è un mistero che il giovane granata sia tra i centrocampisti più seguiti da Roberto Mancini che lo ha già fatto esordire".