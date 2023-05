La Gazzetta dello Sport: “Il segreto del Toro e la rincorsa verso l’8° posto”

Le pagine in edicola sui principali quotidiani sportivi dedicate al Torino FC

"D'accordo, Sanabria sta infiammando il 2023. Ma oltre le dodici perle di Tonny c’è tanto di più - si legge su La Gazzetta dello Sport - . Ci sono, ad esempio, il dolce mancino di Miranchuke l’arte di Vlasic di saper essere decisivo quando conta. E poi c’è stato il valore aggiunto portato dalle seconde linee, dai gregari di lusso, anche se - per il

loro valore - è improprio definirli tali. Perché nei momenti caldi della stagione sono stati dei titolari aggiunti, come nel caso di Radonjic che ha saputo mettere in vetrina la sua esplosività. Senza dimenticare l’apporto di Karamoh e di Pellegri, in alcune circostanze apparsi gli uomini del destino. Se Tonny Sanabria è stato il diamante, alle sue spalle c’è stata la vera ricchezza del Toro versione 2022-23".