La Gazzetta dello Sport: “Il sogno Europa resta vivo, ma la strada è ancora lunga”

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport stamattina si tratta anche della vittoria del Toro che dopo aver piegato in casa il Monza 1-0 si rilancia e può tornare a sognare un posto in Europa. "La strada è ancora lunga ma il Torino si è guadagnato il diritto di sognare l'Europa" si legge sulle pagine della rosea. Per la squadra di Juric nelle prossime partite sarà fondamentale riuscire a dare continuità alle ultime due vittorie di fila (quattro risultati utili consecutivi contando anche i precedenti pareggi con Fiorentina e Napoli). I granata ora dovranno andare in trasferta ad Empoli e poi ci sarà l'attesissimo derby della Mole contro gli storici rivali della Juventus. Due sfide molto importanti che diranno tanto in merito ai sogni di Europa del Toro.