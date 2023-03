La Gazzetta dello Sport: “Il Torino può lanciare il centrocampo ideale”

"Toro con la “coppia dei sogni” a governare il centrocampo contro la capolista: è più di una ipotesi - si legge su La Gazzetta dello Sport - . Finora Ricci e Ilic hanno giocato assieme soltanto nell’ultimo quarto d’ora del derby, a match ormai deciso, e domenica a Lecce negli ultimi 30’, quando l’italiano ha rilevato un affaticato Linetty. Per domenica ci sono chiari indizi che quella che i tifosi granata dopo il mercato invernale hanno appunto battezzato coppia dei sogni possa fare l’atteso debutto dal 1’. Ilic si può considerare un gemello di Ricci sia per le caratteristiche sia per la componente fisico-atletica".