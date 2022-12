La Gazzetta dello Sport: “Il Torino supera il Monza nell’ultima amichevole”

"Gli sono bastati 8' per cominciare a parlare la sua lingua. Otto minuti che sono sembrati un festival della gioia - si legge su La Gazzetta dello Sport - . Da quando Nikola Vlasic subentra a quando esulta per la doppietta volano via appena otto minuti. E in mezzo c'è il poker del Torino che è musica per le orecchie di Ivan Juric: una fantastica cavalcata palla al piede con conclusione a giro imprendibile per Di Gregorio. Eccolo Nikola Vlasic, ripresentatosi nel pieno della forma Mondiale. Al Filadelfia i compagni lo avevano rivisto il pomeriggio precedente all'amichevole di Monza, ieri Juric lo ha buttato nella mischia nella ripresa (pur avendo avuto la tentazione di schierarlo dall'inizio). E se lo è subito goduto".