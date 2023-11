La Gazzetta dello Sport: “Il Toro cerca conferme”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza la situazione del Toro in vista del match di stasera: "Anche con il Frosinone con due centravanti, Zapata deve ritrovare la forma, sicuramente c'è Sanabria. Juric non farà turnover, il Toro cerca continuità. Alle spalle delle due punte, che dovrebbero essere Pellegri e Sanabria torna Vlasic, il fantasista croato non aveva preso parte alla trasferta in Puglia a causa di un presunto problema alla testa. La tac ha però escluso situazioni preoccupanti, Dunque ben tornato Vlasic. Tra le novità c'è il debutto stagionale di Gemello"