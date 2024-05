La Gazzetta dello Sport: “Il Toro cerca fantasia: ecco le mosse anti-Verona”

La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna si concentra sulla prossima sfida del Torino di Juric, la trasferta contro l'Hellas Verona. "Il Toro cerca fantasia - scrive il quotidiano, analizzando le soluzioni che Juric potrebbe varare per far fronte all'assenza di Vlasic - Potrebbero essere tre le soluzioni sul tavolo, partendo da un concetto di fondo: il Toro non dovrebbe cambiare assetto". E sulle candidature: "La più forte è quella di Samuele Ricci. Averlo a ridosso della coppia Sanabria-Zapata potrebbe riportare Tameze in mediana". Opzione B: "E se invece fosse Tameze ad agire sulla trequarti del Toro? Ipotesi senza dubbio rivoluzionaria, ma Adrien è un calciatore votato all'universalità e all'adattabilità". E infine una via inedita: "La composizione della coppia Okereke-Sanabria sulla trequarti con Zapata punta centrale".