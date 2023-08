La Gazzetta dello Sport: “Il Toro del futuro”

La Rosea pone l'attenzione sui giovani granata cresciuti e promossi sotto l'ala protettiva di mister Juric. "Sono quattro personaggi posizionati sulla pista di lancio: Ali Dembele, Ange N’Guessan e Emirhan Ilkhan sono promossi in prima squadra, per Demba Seck si registra una importante riconferma. Hanno passato un’estate sotto esame, ora ecco il pollice alto di Ivan Juric: hanno superato le verifiche estive, meritandosi un posto nella rosa del Toro che lunedì avvierà il cammino in Serie A. Nel radar di Juric c’è anche il difensore Alessandro Dellavalle, un 2004, campione d’Europa con l’Italia Under 19: resta al Torino come capitano della Primavera e si allenerà spesso con i grandi".