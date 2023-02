La Gazzetta dello Sport: “Il Toro domina, si fa rimontare e poi pareggia”

"L'operazione sorpasso è soltanto rimandata, così almeno sperano i tifosi granata - si legge su La Gazzetta dello Sport - . Perché con un successo il Toro poteva presentarsi al derby davanti alla Juve in classifica, invece rimedia un pareggio dopo aver temuto anche un doloroso ko contro la Cremonese che non mai vinto in campionato. Ora, mentre la Juve porterà i suoi pensieri complicati all’estero, nell’euro-spareggio di giovedì a Nantes, il Torino potrà avvicinarsi allo scontro di martedì prossimo riflettendo sugli aspetti positivi ma anche su quelli negativi di una partita che aveva in pugno, che gli stava sfuggendo ma che ha avuto l’orgoglio di raddrizzare fino quasi al contro sorpasso: decisivo Carnesecchi su un colpo di testa di Sanabria all’87’. Juricavràunasettimana piena di lavoro per non farsi trovare impreparato controAllegri. Da inizio anno con le piccole non riesce a prevalere, ha pareggiato anche con Verona e Salernitana e ha perso con lo Spezia. Sarà forse questione di motivazioni, quindi la Juve arriverebbe al momento giusto".