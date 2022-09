La Gazzetta dello Sport: “Il Toro ha bisogno di Miranchuk per ripartire”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Il protagonista sulle pagine de La Gazzetta dello Sport è Aleksej Miranchuk. "Nemmeno il tempo di godersi il gol di alta classe (delicato tocco di esterno sinistro a scavalcare il portiere in uscita) realizzato a Monza il 13 agosto, nell’anticipo della prima giornata, che Aleksej Miranchuk si era dovuto fermare a causa di un problema muscolare, accusato sul finire del primo tempo di una gara che il Toro vincerà anche grazie alla sua prodezza - si legge sull'edizione odierna del quotidiano - . Il recupero viene ipotizzato entro i 30-40 giorni salvo complicazioni, quindi ci siamo: alla ripresa del torneo il fantasista russo sarà di nuovo arruolabile. Per la gioia di Ivan Juric, alle prese con un problema abbastanza urgente da risolvere: migliorare la produzione offensiva. Il Toro ha realizzato 6 gol in 7 giornate con quattro giocatori diversi: tre le reti di Vlasic, e poi una a testa tra Miranchuk".