La Gazzetta dello Sport: “Il Toro lancia i gioielli”

Nell'edizione odierna del quotidiano troviamo un focus sul Torino e in particolare sul settore giovanile: "Savva ha aperto la via. Il toro lancia i giovani. Il cipriota riparte dal ritiro di Pinzolo: insieme a lui ecco altri talenti cresciuti in Primavera. Anche Ginitis un punto fisso tra i grandi. L'onda verde: gli altri talenti della Primavera sono Balcot, Ciammaglichella, Dellavalle, SIlva e Gabellini"