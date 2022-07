La Gazzetta dello Sport: “Il Toro piace, a Nizza comanda per un tempo”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza la sconfitta ottenuta ieri in amichevole dal Torino sul campo del Nizza. I granata hanno perso contro i francesi ma secondo la rosea è stata una sconfitta immeritata perché nel primo tempo hanno giocato bene portando in campo un pressing alto e molta personalità. Tra le note positive si segnala il centrocampo che funziona bene soprattutto grazie a Singo e Rodriguez che spingono molto sulle fasce. Cresce inoltre sempre di più l'intesa tra Lukic e Ricci. I due centrocampisti che verosimilmente saranno i titolari per gran parte della stagione stanno affinando sempre più le loro trame di gioco. Un punto negativo invece è senza dubbio quello dei troppi infortuni. Juric e il suo staff nei prossimi giorni dovranno fare a meno anche di Ricci, Izzo e Zima che si sono fatti male contro il Nizza. Questi sono solo gli ultimi di una serie di guai fisici che stanno colpendo il Toro in questo precampionato.