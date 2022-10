La Gazzetta dello Sport: “Il Toro prepara una gabbia per Kvaratskhelia”

Il Torino si prepara ad affrontare il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona, partita in cui il pericolo numero uno per i granata sarà Kvaratskhelia. Juric, per arginarlo, ha preparato una gabbia. Così La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna del quotidiano: "In difesa è pronta una trappola per Kvara: duello a tutto campo con Djidji, con Lukic e Singo chiamati a un pomeriggio di sacrificio nel coprire i fianchi". In attacco, intanto, ritorna Miranchuk ("L’allenatore Ivan Juric sta per presentare il tridente composto da Vlasic, Miranchuk e Sanabria. Sarà la prima volta che i tre attaccanti granata partiranno insieme dal primo minuto in questa stagione"), mentre sulla fascia sinistra "l'infortunio del titolare Vojvoda lancia il duello tra Lazaro e Aina, con il primo favorito".