La Gazzetta dello Sport: “Il Toro resiste al Lens”

"Il vento freddo della Manica accompagna fin in Italia l’immagine di un Toro tosto e battagliero - si legge sul quotidiano - . Magari non si piacerà ancora come vorrebbe nel guardarsi allo specchio (di questi tempi è fisiologico), ma ha senza dubbio il carattere per accettare la battaglia da gladiatore nell’arena dei vice-campioni di Francia. Il Lens di Haise, che non fa mistero nell’ispirarsi a Gian Piero Gasperini, è considerato da queste parti una piccola Atalanta: gli somiglia nello spirito e nella filosofia. Così l’amichevole tra i padroni di casa e il Torino di Juric assume il significato di un manifesto srotolato in terra francese di un calcio in salsa gasperiniana. Il Torino se la gioca alla pari contro questo avversario tosto e impegnativo, che si porta dietro una settimana di lavoro in più nelle gambe ed è prossimo alla partecipazione anche alla Champions".