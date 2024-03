La Gazzetta dello Sport: “Il Toro si dà 3 mosse”

"La coppia Ricci-Ilic, torna Buongiorno e fascia "variabile" - scrive La Gazzetta dello Sport in vista del match tra Torino e Fiorentina - In questi giorni al Filadelfia comanda un solo imperativo: ripartire. E Juric, fra recuperi e nuovi accorgimenti, studia come creare problemi alla Fiorentina. Da Rodriguez a Masina: largo ai "trasformisti". Sulla fascia Lazaro non dovrebbe essere titolare: in settimana ha lavorato a parte. Non recupera dal mal di schiena Vojvoda e l'emergenza verrà affrontata creando un doppio binario per Rodriguez e Masina".