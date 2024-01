La Gazzetta dello Sport: “Il Toro vede l’Europa”

Tre punti importanti in otcca Europa, il Torino vince a Cagliari un match ostico contro i sardi e si rilancia ulteriormente verso la zona europea. Come scrive la Rosea, è un "successo nato soprattutto dal predominio in attacco, con Zapata su tutti. Perché Juric aveva messo sotto osservazione il trio davanti e lomodifica pure, visto che si aspettava la difesa a tre centrali di Ranieri. Dunque Vlasic a lungo trova la continuità richiesta sulla destra, mentre Sanabria è centrale (e a volte falso nove) e Zapata sta largo a sinistra per non infilarsi nei muscoli di Dossenama sfruttare ledebolezzediWieteska. Ilpiano riesce alla perfezione".