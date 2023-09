La Gazzetta dello Sport: “Il Toro veste d’azzurro”

La visita di Luciano Spalletti al quartier generale del Torino con uno sguardo alla nazionale. Il C.T azzurro infatti ha parlato molto con Ivan Juric, che è stato sottoposto a diverse domande riguardo al blocco azzurro granata. La Gazzetta Dello Sport parlato proprio di questo nella sua edizione odierna: "Se alla visita avesse aggiunto le parole, probabilmente avrebbe commentato che il blocco italiano del Toro “gli garba”. Lo si poteva percepire dalle tante domande sugli azzurrabili di Juric con le quali Luciano Spalletti ha riempito ieri la mattinata al Filadelfia. L’esplosione di Buongiorno è un tema finito in cima alla sua agenda, alla pari della crescita esponenziale di Ricci. Due che hanno il vantaggio di giocare in ruoli dove la Nazionale ricerca nuove risorse: Ricci in azzurro potrebbe avere futuro come regista basso. Il blocco Toro made in Italy stuzzica il c.t.".