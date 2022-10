La Gazzetta dello Sport: “Il volo di Milinkovic, ora c’è aria di rinnovo”

Vanja Milinkovic-Savic sta continuando a lavorare per ripagare la fiducia incondizionata di Ivan Juric. "Le emozioni del debutto sono ormai lontane, essendo arrivato al Toro nel 2017 - scrive La Gazzetta dello Sport tracciando il percorso del serbo - Da allora ha intrapreso un percorso che oggi gli sta regalando i primi sorrisi. Aveva bisogno di tempo, e da due anni Vanja ha trovato un club (il Toro), un direttore (Vagnati) e un allenatore (Juric) che hanno creduto senza mai un’esitazione sul suo talento (ha ancora 25 anni)". E il quotidiano prosegue: "Tra i portieri titolari della Serie A sempre in campo (sono 17), Milinkovic è il sesto miglior numero uno come percentuale di parate (70,59%). Ha fatto ancora meglio sui tiri dalla distanza, dove ha una percentuale di interventi del 91,6%.Meglio solo il laziale Provedel (100%) e Radu (92,8%) della Cremonese". E ora, alla soglia delle 50 presenze con la maglia granata, "tra non molto potrà arrivare anche il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. È il premio del Toro".