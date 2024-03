La Gazzetta dello Sport: “Il volo di Tonny”

"Dopo l’esultanza per l’immediata risposta al gol del Napoli, dopo i pensieri gonfi di gratitudine dedicati ad Antonio Sanabria, protagonista di quella rovesciata dell’1-1 così spettacolare, il tifoso del Toro sarà andato con la mente a Paolino Pulici, che di prodezze acrobatiche gliene aveva regalate diverse nel ricco periodo del calcio italiano nel quale anche un certo Gigi Riva si faceva notare per le sforbiciate inesorabili in area - si legge - . Gol alla Pulici, gol alla Riva: così venivano definiti in quell’epoca dorata del calcio italiano gli avvitamenti fatali ai portieri avversari".