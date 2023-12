La Gazzetta dello Sport: “Ilic al comando, classe e geometrie per guidare il Toro”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport il focus è su Ivan Ilic. Scrive il quotidiano: "Ilic ha ormai preso per mano il Toro. Contro l'Atalanta il talento serbo ha dominato il centrocampo per continuità d’azione, precisione nei passaggi, ispirazione (è lui che libera Vlasic nell’area nerazzurra per il suggerimento del primo gol) e capacità di fare filtro". Il periodo di difficoltà è alle spalle, la svolta è arrivata quando dopo la panchina Juric ha deciso di rischierarlo titolare con il Sassuolo: "È stato un atto di fede nel suo allievo: forse nemmeno Ilic, alla luce delle due panchine consecutive, si aspettava un rilancio del genere. Evidentemente il mister croato conosce alla perfezione il carattere del suo pupillo, e con questa mossa inattesa ha spinto il ragazzo a ripartire a spron battuto, fino alla grande esibizione nel 3-0 contro l’Atalanta. Adesso è atteso alla replica".