La Gazzetta dello Sport: “Ilic subito leader del centrocampo granata”

L'edizione odierna del quotidiano celebra la magnifica prestazione del centrocampista serbo, che contro la Feralpisalò ha trascinato i suoi compagni alla vittoria. È merito del suo gol-capolavoro se i granata hanno vinto per 2-1 ed evitato i supplementari. La rete è stata segnata da fuori area con un precisissimo destro (suo piede debole), che si è insaccato sotto l'incrocio. Nemmeno Pizzignacco, eroe tra le fila avversarie, ha potuto fare nulla su una conclusione del genere. Ecco le parole del quotidiano: "Pronti-via e Ivan Ilic è subito leader. Il centrocampista serbo, 22 anni, fortemente voluto da Ivan Juric nel mercato invernale, dove risultò l’acquisto più costoso (15,7 milioni di euro), è stato immediatamente decisivo per le sorti del Toro. Il suo bellissimo gol di Coppa Italia, destro da fuori giusto all’incrocio, ha risolto all’85’ un match che pareva stregato (il portiere della Feralpisalò, il 21enne Semuel Pizzignacco, migliore in campo) e la sua prestazione, farcita di spunti brillanti, ha dimostrato come sia già molto vicino alla miglior forma."