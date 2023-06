La Gazzetta dello Sport: “Ilic vuole trascinare il Toro in Europa”

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport quest'oggi viene dedicato ampio spazio al Torino con un approfondimento su Ivan Ilic. Il centrocampista granata vuole infatti trascinare la sua squadra verso un ottavo posto che potrebbe valere l'Europa. Durante la sua militanza con l'Hellas Verona ha già anche segnato due reti all'Inter, ovvero il prossimo avversario del Toro nel match dell'ultima giornata di campionato. In caso di vittoria contro i nerazzurri, per i granata ci sarebbe la certezza di chiudere in ottava posizione. Per farlo, il tecnico Ivan Juric può contare su un Ilic in forma e che sa come far male all'Inter. Il Torino sembra aver trovato la coppia di centrocampo per il futuro, quella composta dal serbo e da Samuele Ricci: si tratta di un duo che sembra essere già molto affiatato e che è andato in rete nell'ultima partita a La Spezia con entrambi.