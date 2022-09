La Gazzetta dello Sport: “Ipotesi due punte: Pellegri-Radonjic supportati da Vlasic”

E' un Torino che contro il Sassuolo potrebbe modificare leggermente la disposizione offensiva. Il 3-4-2-1 classico di Juric potrebbe evolvere in un 3-4-1-2, con Vlasic alle spalle di Pellegri, favorito su Sanabria, e di Radonjic, che partirebbe più avanzato. Queste le parole de La Gazzetta dello Sport: "La formula del doppio trequartista con un solo centravanti (il 2-1) alle volte ha ceduto il passo a una versione da 1-2. Ovvero, un solo trequartista e due attaccanti puri tutto sommato in linea. Si è verificato nella sfida contro la Lazio, replay – per larghi tratti – contro il Lecce. Ecco, proprio questa formula è una delle soluzioni che Juric sta approfondendo in vista della sfida di sabato contro il Sassuolo. Uno-due e non due-uno, che poi non sono soltanto numeri: significherebbe avvicinare alla porta avversaria un uomo in più, una seconda punta, ruolo per il quale è candidato Radonjic, segnalato perfettamente recuperato dopo il leggero affaticamento prima dell’Inter. Con questa formula anti-Sassuolo, una delle possibili novità è il lancio del ventunenne Pietro Pellegri. Si raccoglie più di un indizio che Juric potrà andare in questa direzione".