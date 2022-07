La Gazzetta dello Sport: “Izzo è pronto per riprendere il lavoro con il Torino”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Il protagonista sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è Armando Izzo. Il difensore granata già da una settimana suda, corre e si allena in solitario al Filadelfia. "Izzo è dunque prontissimo per riprendere il lavoro con il Torino. Una ripartenza che, di fatto, avverrà da questo pomeriggio con il primo appuntamento della nuova stagione: tutti i calciatori convocati per il raduno di domani mattina insieme allo staff tecnico saranno sottoposti a un tampone anti Covid di controllo, una scelta saggia del club dopo il rientro dalle vacanze. Tra ventiquattrore tutti al Filadelfia: le visite mediche, il primo allenamento, a seguire il primo pranzo di squadra tutti insieme".