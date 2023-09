La Gazzetta dello Sport: “Juric al bivio. La qualità di Vlasic o i lampi di Seck?”

La Gazzetta dello Sport quest'oggi dedica ampio spazio alle possibili opzioni per il Torino sulla trequarti e in attacco. Per il match di domenica sera contro la Roma, il tecnico granata Ivan Juric è infatti alle prese con un dubbio di formazione per il reparto avanzato. I punti fermi sono Duvan Zapata come centravanti che, sebbene sia appena arrivato, si sta già integrando benissimo e poi anche Nemanja Radonjic ovvero l'uomo più in forma in questo momento per il Toro. Assieme a loro due Juric sta valutando se schierare Nikola Vlasic oppure Demba Seck. Il croato garantisce ottima qualità in fase di palleggio mentre il senegalese è dotato di lampi improvvisi. Il tecnico croato ha ancora alcune ore per sciogliere questo dubbio e capire come poter fare più male alla Roma di Mourinho.