La Gazzetta dello Sport: “Juric alza il muro in difesa con Schuurs e Buongiorno”

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna propone un approfondimento sulla difesa del Torino. Il tecnico granata Ivan Juric può infatti contare su due elementi preziosi come Perr Schuurs e Alessandro Buongiorno. I due centrali classe 1999 sono entrambi risultati essere tra i migliori della pre-season granata sia per condizione atletica che per prestazioni. Formano una coppia d'acciaio e di grande prospettiva data la giovane età. A completare il reparto c'è poi il capitano Ricardo Rodriguez che è sempre affidabile dall'alto della sua esperienza. Lunedì però inizieranno le partite ufficiali con la sfida di Coppa Italia contro la FeralpiSalò e poi lunedì 21 agosto ci sarà l'esordio in Serie A contro il Cagliari. Juric può già contare su una difesa affidabile e che gli fornisce ampie garanzie soprattutto per merito di due elementi importanti come Schuurs e Buongiorno.