La Gazzetta dello Sport: “Juric deve rinviare le prove d’attacco”

E' un Torino pieno di nazionali. E' questo l'argomento di oggi de La Gazzetta dello Sport nelle pagine interne del quotidiano dedicate ai granata. Da un lato una soddisfazione per Juric, dall'altra un problema, perché il tecnico croato deve lavorare al Fila senza buona parte dei giocatori offensivi, e le prove d'attacco, considerati i problemi riscontrati in questo inizio di stagione, sono estremamente limitate. Così la rosea: "Nella sosta che avrebbe voluto interamente dedicare ai progressi da compiere nelle azioni d’attacco, le nazionali gli giocano... contro: Ivan Juric è rimasto quasi senza attaccanti. Al Filadelfia si allenano in pochi e per la maggior parte si tratta di difensori. Come punte su cui lavorare sgambettano perciò soltanto Sanabria e Miranchuk, di conseguenza il programma di miglioramento della fase offensiva va giocoforza compresso a partire da mercoledì prossimo, quando il gruppo dovrebbe ritornare al completo".