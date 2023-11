La Gazzetta dello Sport: “Juric ha bisogno che Sanabria torni al gol”

La Gazzetta dello Sport questa mattina propone un approfondimento su Antonio Sanabria che è pronto per la sfida con il Bologna di lunedì sera dopo essere appena tornato dal Sudamerica. Il numero 9 granata nei giorni scorsi ha disputato due match con il suo Paraguay validi per le qualificazioni ai prossimi Mondiali ma si è allenato regolarmente con il Torino al suo rientro in Italia ed è a disposizione di Juric. Sanabria molto probabilmente farà coppia con Zapata nella sfida contro il Bologna e Pellegri pronto a subentrare dalla panchina. Il giovane attaccante classe 2001 potrebbe prendere il posto del paraguaiano per la mezz'ora finale di gioco in modo da eseguire rotazioni ben studiate. L'esigenza di Juric è che la squadra segni di più perché 10 gol in 12 partite è un bottino che non può bastare per puntare in alto.