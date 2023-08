La Gazzetta dello Sport: “Juric in Coppa punta su Tameze e Bellanova”

Domani il Toro scenderà in campo per la prima gara ufficiale della stagione: il match di Coppa Italia contro la Feralpisalò. Le due squadre durante l'estate si erano già incontrate in amichevole. il match era stato chiuso per 2-0 dai granata, grazie alle reti di Schuurs e Savva. Il primo vero test stagionale è ormai vicinissimo e sarà l'occasione giusta per provare i due nuovi acquisti Tameze e Bellanova. Ecco cosa scrive La Gazzetta dello Sport a riguardo: "È chiaro che trovandoci a ridosso del campionato l’allenatore vorrà fare la prova generale del debutto casalingo di lunedì 21 agosto contro il Cagliari, però non può rischiare più di tanto quei giocatori reduci da affaticamenti e piccole noie muscolari tipo Ricci, per esempio. E quindi Adrien Tameze ha l’opportunità di scendere in campo dal primo minuto così che il pubblico torinese possa “saggiarlo” subito, e comunque gli sarà garantita una fetta di partita. Il discorso del ballottaggio investe anche Raoul Bellanova, che sulla corsia di destra deve superare la concorrenza di Singo, almeno fino a quando non ci saranno novità di mercato."