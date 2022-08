La Gazzetta dello Sport: “Juric mette al centro Radonjic”

"Per quello che si è potuto notare finora, Radonjic ha molte delle caratteristiche tecniche e tattiche di Brekalo con in più una maggiore predisposizione alla conclusione dell’azione. Cioè ha più il fiuto dell’attaccante, tende perciò a portarsi in posizione pericolosa sia attraverso il dribbling che con la triangolazione partendo dalla posizione di trequartista mancino, molto gradita a Juric. Nemanja calcia preferibilmente di destro, perciò toccherà a Tony creargli il corridoio utile per le sue incursioni verso la porta avversaria, spostandosi sulla sinistra, magari, e favorendo col passaggio di ritorno lo smarcamento al tiro del compagno. Radonjic è un elemento dalla forte personalità, uno al quale piace, per intenderci, essere al centro del gioco, determinando con i suoi dribbling situazioni favorevoli e perciò anche rischiando di esporre i compagni alle ripartenze degli avversari, quando viene fermato". Così La Gazzetta dello Sport commenta il posizionamento e le caratteristiche del nuovo treuqartista serbo, da poco arrivato a Torino. Infine chiosa sulle alternative sulla trequarti: "Sulla trequarti destra di recente Juric ha rispolverato Linetty, ricavandone risposte incoraggianti. Poi c’è in alternativa un Demba Seck scalpitante e un Simone Verdi che, aspettando novità dal mercato, può comunque rappresentare una risorsa significativa in quel ruolo. Tenendo sempre ben presente, comunque, che il Toro non ha ancora perso le speranze di riprendersi Praet".