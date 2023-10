La Gazzetta dello Sport: “Juric non azzarda, sabato nel derby ci vorrà di più”

All'indomani del pareggio per 0-0 del Torino contro il Verona si leggono i commenti del match tra le pagine de La Gazzetta dello Sport. I tifosi del Toro si aspettavano di battere il Verona per mettere nel mirino la Juve in vista del derby di sabato. Invece i granata non hanno fatto una buona gara e si sono beccati i fischi del pubblico granata. Juric dovrà fare i conti anche con l'infortunio di Sazonov che ha lasciato il campo nel primo tempo per infortunio, ennesimo problema per il reparto arretrato. Se non dovesse riuscire a recuperare in vista della stracittadina di sabato allora il Toro potrebbe di nuovo schierare Tameze in difesa, come visto ieri. Viene criticata la scelta di Juric di non aver cambiato modulo e di non essersi affidato a Sanabria per cercare di cambiare qualcosa e far male al Verona che si è difeso in modo ordinato senza subire troppo.