La Gazzetta dello Sport: “Juric pensa alla doppia punta, Sanabria con Pellegri”

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, durante questa sosta per i Mondiali in Qatar il tecnico del Torino Ivan Juric sta studiando nuove soluzione tattiche per la sua squadra. Sulle colonne del quotidiano si legge che l'allenatore granata starebbe pensando anche ad una nuova forma per il suo attacco che solitamente prevede una punta centrale e due trequartisti alle sue spalle. Juric potrebbe invece cambiare idea e provare a mettere dal primo minuto sia Sanabria che Pellegri, ovvero entrambe le sue due punte centrali. Questa scelta potrebbe essere presa in considerazione per cercare di risolvere il problema dei gol e per provare ad avere più peso nell'area avversaria. Diventa quindi probabile che i primi esperimenti di questa soluzione tattica vengano fatti in Spagna durante il ritiro.