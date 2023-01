La Gazzetta dello Sport: “Juric prepara la trappola con pressing e baricentro alto”

La Gazzetta dello Sport, in vista della partita di questa sera, analizza le tattiche che sta mettendo in pratica l'allenatore del Torino, Ivan Juric. La formazione granata sfiderà il Milan a San Siro in Coppa Italia e proverà a passare il turno per accendere sogni e infiammare le ambizioni del club, scrive la rosea. Juric sta pensando ad un attacco mobile con Sanabria al centro e la coppia Miranchuk-Vlasic sulla trequarti. Nell'ultima partita contro il Milan l'allenatore granata si affidò però ad un Vlasic mobile e più avanzato; Miranchuk in quel caso agì alle sue spalle con il compito di seguire il primo portatore di palla rossonero. Sarà poi compito di Ricci e Lukic portare pressing e alzare il baricentro per recuperare palla.