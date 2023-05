La Gazzetta dello Sport: “Juric si affida a Ricci-Ilic”

"Ivan Juric è entrato, ieri pomeriggio, nel ritiro genovese affidando il volante del Toro alla coppia dei gemelli d’oro del centrocampo granata - si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport - . Sta arrivando il momento di esibire in regia il duo di un futuro che profuma già tanto di presente: Samuele Ricci posizionato sul centrodestra, Ivan Ilic accanto sul centrosinistra. Un mix di tecnica, geometrie, personalità, sostanza e classe. È qui, nel cuore della contesa, che il Torino dovrà accendersi tra qualche ora, guardando negli occhi la Sampdoria. Genova, naturalmente casa blucerchiata, può rappresentare un’occasione preziosa e da non sbagliare: è l’opportunità per ridare colore e slancio a un cammino che negli ultimi mesi ha conosciuto un po’ troppe battute di arresto (tre sconfitte nelle ultime sei partite, una vittoria), al netto della pur riconosciuta crescita dei singoli e del gioco della squadra".