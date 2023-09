La Gazzetta dello Sport: “Juric tra i dubbi”

Il Torino esce sconfitto dalla trasferta di Roma con la Lazio di Sarri. Juric - per la prima da quando è sulla panchina granata - ha schierato dal primo minuto il doppio centravanti: "Sanabria non mi è dispiaciuto - analizza Juric -. Zapata contro la Roma ha speso tantissimo e oggi

l’ho visto meno bello e meno reattivo. Però Tonny non mi è affatto dispiaciuto. Zapata-Sanabria insieme si può riprovare" ha spiegato il tecnico granata che poi ha fatto una più ampia analisi del match: "Mi è sembrato che ci sia mancata quell’energia che sarebbe servita per affondare il colpo. Quando giochi bene, come è accaduto a noi nel primo tempo, devi creare più occasioni e devi provare ad essere più incisivo. Noi, invece, su questi aspetti non abbiamo fatto abbastanza".