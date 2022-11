La Gazzetta dello Sport: “Juric vara dei cambi, ogni reparto sarà ritoccato”

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna analizza le possibili scelte di formazione del tecnico del Torino, Ivan Juric, per la partita di domani sera contro la Sampdoria. Secondo la rosea, l'allenatore granata vorrebbe fare un po' di cambi rispetto alla formazione vista nelle ultime gare. Juric sta infatti pensando a dei cambi in ogni reparto. In difesa potrebbe tornare Rodriguez al posto di Buongiorno che è pure diffidato. A centrocampo invece potrebbe ritrovare spazio Linetty che ha sostituito Ricci mentre era ai box per infortunio e che anche domani sera potrebbe giocare al fianco di Lukic facendo rifiatare l'ex Empoli. Infine in attacco si dovrebbe rivedere Sanabria che è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo e sembra aver smaltito il problema al polpaccio. Potrebbe prendersi un turno di riposo anche Vlasic e al suo posto ci sarebbe una maglia da titolare per Radonjic.