La Gazzetta dello Sport: “Juric vuole alzare il ritmo e segnare più gol”

La Gazzetta dello Sport questa mattina traccia i prossimi obiettivi del Torino nel breve termine. Secondo il quotidiano sportivo, l'allenatore granata Ivan Juric si è prefissato 3 obiettivi per far crescere la sua squadra nelle prossime settimane. Il primo sarà quello di alzare il ritmo perché l'autonomia dei suoi ragazzi in questo momento la squadra riesce a reggere solamente un'ora del calcio di Juric dal punto di vista fisico. Sia contro il Monza che contro la Lazio la squadra è calata nel secondo tempo e su questo aspetto si può migliorare. Un secondo obiettivo sarà quello di inserire nel minor tempo possibile i nuovi arrivato come Schuurs, Ilkhan e Vlasic che nell'arco della stagione potranno rappresentare pedine molto preziose. Oltre a questo anche un pieno recupero dei giocatori attualmente fermi ai box per infortunio sarà utile. Infine per riuscire ad ottenere più punti sarà importante segnare un maggior numero di reti perché assieme ad un'ottima fase difensiva ci vuole anche più costanza in zona gol.