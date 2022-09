La Gazzetta dello Sport: “Karamoh la ciliegina che chiude un mercato di qualità”

La Gazzetta dello Sport quest'oggi analizza la sconfitta del Toro per 3-1 sul campo dell'Atalanta oltre che l'ultimo giorno di mercato nel quale la società granata si è resa protagonista di diverse operazioni, soprattutto in uscita. La sconfitta di Bergamo va attribuita a due disattenzioni difensive, due errori che hanno portato a due calci di rigore che hanno spianato la strada all'Atalanta. Il discorso mercato è stato anche affrontato da Juric nel postpartita che ha detto di essere soddisfatto della trequarti ma di essere preoccupato per Ricci perché a centrocampo ora non ci sono molte scelte.