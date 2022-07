La Gazzetta dello Sport: “La crescita di Ricci: è già un punto fermo del Toro”

Nonostante la giovane età, Samuele Ricci è già uno dei punti fermi del Torino, e sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport si è raccontato tra presente e obiettivi per la prossima stagione: "Ad agosto, a Torino, lo aspettano i libri di diritto privato, esame in calendario nel prossimo semestre. Perché Samuele Ricci non è solo uno dei ventenni più promettenti del nostro calcio. Studia Economia mentre assimila gli insegnamenti di Juric. E intanto con le sue giocate sta facendo quadrare l’economia del gioco granata. Tre amichevoli ed è già un punto cardinale del nuovo Toro. [...] «Si sono viste le basi gettate nel campionato precedente così come lamano di Juric. Il gioco è lo stesso: le verticalizzazioni, le seconde palle, il palleggio. Lo sappiamo fare, ora dobbiamo perfezionarci»".