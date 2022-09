La Gazzetta dello Sport: “La cura Juric per aiutare Schuurs con il sogno Qatar”

Quest'oggi La Gazzetta dello Sport propone un focus su Perr Schuurs, difensore arrivato al Torino dall'Ajax in estate. Il numero 3 granata sta lavorando al Filadelfia per riuscire a trovare un posto stabile nell'undici titolare e per proseguire al meglio il suo periodo di ambientamento in Italia. Una volta conquistata una maglia da titolare in granata il suo obiettivo diventerà convincere il CT dell'Olanda Van Gaal a convocarlo in Nazionale. Il songo di Schuurs è infatti quello di riuscire a ritagliarsi uno spazio per il viaggio in Qatar dove a novembre e dicembre si disputerà il Mondiale 2022. Juric negli ultimi anni è riuscito a rilanciare molti suoi calciatori anche in ottica Nazionale come ad esempio Milinkovic-Savic, Linetty e Vlasic che hanno riguadagnato una chiamata dalle rispettive selezioni. L'allenatore del Toro ha affermato che Schuurs deve crescere tatticamente ma che ha grandi margini di miglioramento, lui è un tipo tosto e fino all'ultimo lotterà per una chiamata nella Nazionale olandese anche se non sarà affatto semplice.